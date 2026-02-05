Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Polizei würdigt Zivilcourage nach Verkehrsunfall

Oldenburg

Nach dem Verkehrsunfall am Montag nahm der Leiter der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland, Leitender Polizeidirektor Thomas Weber, die Gelegenheit wahr, sich persönlich bei dem Ersthelfer zu bedanken. Der 39-Jährige hatte unmittelbar nach dem Unfall eingegriffen und einem verunglückten Autofahrer geholfen.

In einem persönlichen Gespräch ließ sich Weber den Unfallhergang sowie die dramatische Rettungssituation aus Sicht des Ersthelfers schildern. Bei dem Unfall war ein Auto in die Haaren gestürzt, nachdem es zuvor mit einem zweiten Pkw kollidiert war. Der 70-jährige Fahrer befand sich noch in dem sinkenden Toyota, als der Ersthelfer in den Fluss sprang und den Mann aus dem Auto befreite. Mit seinem schnellen Eingreifen trug er maßgeblich zur Rettung des Fahrers bei.

"Die Schilderung hat mich tief beeindruckt. Sie zeigt, wie wichtig Zivilcourage und schnelles Handeln sind", betonte Thomas Weber. "Der Ersthelfer hat Verantwortung übernommen, nicht weggesehen und gehandelt - genau dieses Handeln kann in einer Not den Unterschied machen."

Die Polizei hebt hervor, dass jeder auf seine Art und mit seinen Mitteln helfen kann. Oft können schon das Absetzen eines Notrufs und erste einfache Hilfeleistungen reichen, um den Betroffenen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte zu helfen. Gleichzeitig weist die Polizei darauf hin, dass Helfende sich nicht selbst in Gefahr bringen müssen - die eigene Sicherheit hat stets Vorrang. Der 39-jährige Ersthelfer habe in dieser Situation für sich entschieden, dass er helfen kann und sei in die Haaren gegangen.

"Jeder kann helfen - und jeder sollte helfen, aber immer mit Blick auf die eigenen Möglichkeiten", so Weber weiter.

