Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Zigarettenautomat in Wiefelstede beschädigt - Zeugen gesucht

Oldenburg (ots)

In der vergangenen Nacht wurde ein Zigarettenautomat in der Liegnitzer Straße in Wiefelstede Ziel von bislang unbekannten Tätern.

Gegen 02:10 Uhr hörte ein Anwohner einen lauten Knall. Als er aus dem Fenster sah, bemerkte er mehrere Personen an dem Automaten. Kurz darauf flüchteten diese mit einem unbekannten schwarzen Pkw vom Tatort.

Eingesetzte Polizeibeamte stellten fest, dass die Täter mutmaßlich versucht hatten, den Automaten mithilfe von Feuerwerkskörpern gewaltsam zu öffnen. Ob und in welchem Umfang Zigaretten oder Bargeld entwendet wurden, ist derzeit noch unklar.

Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Liegnitzer Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden.(133429)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell