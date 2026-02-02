Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Verkehrsunfall auf der A 29 in Richtung Wilhelmshaven zwischen Rastede und Hahn-Lehmden

Zeugen gesucht

Oldenburg (ots)

++Am Montag, 02.02.26 gegen 17.40 Uhr, kam es auf der A 29 in Richtung Wilhelmshaven zwischen den Anschlussstellen Rastede und Hahn-Lehmden zu einem folgenschweren Verkehrsunfall von zwei Pkw. Zwischen einem Pkw, Peugeot, eines 23 jährigen Fahrers aus Esens und einem 28 Jahre alten Fahrers aus Varel, der mit einem Daimler-Chrysler unterwegs war kam es zu einer Frontalkollision auf dem Überholfahrstreifen. Durch die Wucht des Aufpralles schleuderten beide Pkw in der Folge über die gesamte Fahrbahn und blieben nicht mehr fahrbereit auf der Fahrbahn stehen. Dass Trümmerfeld war so erheblich, dass die Autobahn in der Folge für Bergungs-und Aufräumarbeiten bis 21.40 Uhr voll gesperrt werden musste. Die beiden Fahrzeugführer wurden verletzt und durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser zur weiteren Begutachtung verbracht. Zur Aufklärung des Verkehrsunfalles werden Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, gebeten sich mit der Autobahnpolizei Oldenburg in Verbindung zu setzen.++ (132625)

