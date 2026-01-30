Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Versuchter Betrug durch falsche Polizeibeamte mit Feststellung einer Tatverdächtigen

Oldenburg (ots)

Im Laufe des gestrigen Tages kam es im Bereich Bad Zwischenahn zu mehreren Anrufen von falschen Polizeibeamten. Nachdem die Polizei die Bevölkerung vor den betrügerischen Anrufen gewarnt hatte, kam es am Nachmittag zu einem weiteren Anruf bei einem älteren Ehepaar.

Die beiden Senioren wurden von einer männlichen Person angerufen, die behauptete, dass es in der Nachbarschaft vermehrt zu Einbrüchen gekommen sei und nun ihre Wertsachen zur Sicherung der Polizei übergeben werden sollten.

Die Senioren reagierten genau richtig und wählten den Notruf der Polizei, während sie sogar noch das Telefonat mit den Betrügern aufrechterhielten. Wenig später erschien eine Frau, die sich ebenfalls als Polizeibeamtin vorstellte und die Wertsachen entgegennehmen wollte. Die 41-jährige Frau aus Delmenhorst konnte von der Polizei angetroffen und für Erkennungsdienstliche Maßnahmen zu einer Polizeidienststelle verbracht werden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Glücklicherweise ist aufgrund des besonnenen Handelns der beiden Senioren kein Schaden entstanden. Die Polizei warnt ausdrücklich vor Anrufen von falschen Polizeibeamten oder sogenannten Schockanrufen. Wer einen verdächtigen Anruf erhält, sollte unverzüglich eine örtliche Polizeidienststelle oder den Notruf der Polizei informieren. (117480)

