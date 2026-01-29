Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Polizei sucht Eigentümer von Schmuck

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Oldenburg (ots)

Am 27.12.2025 wurde in einem Waldstück in Oldenburg an der Straße Am Tegelbusch eine rote Schmuckschatulle samt Schmuckstücken aufgefunden. Die Polizei kann derzeit nicht ausschließen, dass es sich um aufgefundenes Diebesgut handeln könnte. Zeugen oder Geschädigte können sich bei der Polizei Oldenburg unter der Telefonnummer 0441 7904115 melden. (087338)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell