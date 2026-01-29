Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Einschleichdiebstahl aus Wohnhaus in Wiefelstede

Oldenburg (ots)

Am Montag, den 26.01.2026, kam es zwischen 13:30 und 16:30 Uhr in der Feldtange in Wiefelstede zu einem Einschleichdiebstahl. Die Täterschaft nutzte augenscheinlich einen unverschlossenen Hintereingang, um in das Wohnhaus zu gelangen. Zielrichtung der Täter war Schmuck. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Polizei in Bad Zwischenahn weist darauf hin, dass es in unregelmäßigen Abständen immer wieder mal zu solchen Einschleichdiebstählen kommt. Die Täterschaft begibt sich hierbei auf Grundstücke und überprüft den Verschlusszustand sämtlicher Türen. Auch im aktuellen Fall dürfte die Täterschaft auch andere Grundstücke zu diesem Zweck betreten haben, weshalb Anwohner gebeten werden, etwaige Videoüberwachungsaufnahmen vom Nachmittag des 26.01.2026 zu sichten und den Ermittlern verdächtige Personen mitzuteilen. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat in Bad Zwischenahn unter der Rufnummer 04403/927-115 entgegen (Az. 103948).

