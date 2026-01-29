PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Einschleichdiebstahl aus Wohnhaus in Wiefelstede

Oldenburg (ots)

Am Montag, den 26.01.2026, kam es zwischen 13:30 und 16:30 Uhr in der Feldtange in Wiefelstede zu einem Einschleichdiebstahl. Die Täterschaft nutzte augenscheinlich einen unverschlossenen Hintereingang, um in das Wohnhaus zu gelangen. Zielrichtung der Täter war Schmuck. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Polizei in Bad Zwischenahn weist darauf hin, dass es in unregelmäßigen Abständen immer wieder mal zu solchen Einschleichdiebstählen kommt. Die Täterschaft begibt sich hierbei auf Grundstücke und überprüft den Verschlusszustand sämtlicher Türen. Auch im aktuellen Fall dürfte die Täterschaft auch andere Grundstücke zu diesem Zweck betreten haben, weshalb Anwohner gebeten werden, etwaige Videoüberwachungsaufnahmen vom Nachmittag des 26.01.2026 zu sichten und den Ermittlern verdächtige Personen mitzuteilen. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat in Bad Zwischenahn unter der Rufnummer 04403/927-115 entgegen (Az. 103948).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
PK Bad Zwischenahn
Telefon: +49(0)4403/927 115
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Alle Meldungen Alle
  • 28.01.2026 – 15:50

    POL-OL: Ermittlungen eines Tatverdächtigen nach versuchter räuberischer Erpressung

    Oldenburg (ots) - Nachdem es gestern zu einer versuchten räuberischen Erpressung zum Nachteil eines Oldenburger Bekleidungsgeschäfts kam, wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/6204914 , konnte die Polizei jetzt einen Tatverdächtigen ermitteln und am gestrigen Tag vorläufig festnehmen. Nach intensiven Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 13:01

    POL-OL: Großer Polizeieinsatz an der Alexanderstraße in Oldenburg

    Oldenburg (ots) - Heute Morgen kam es zu einem größeren Polizeieinsatz an einem Hotel. Für die Dauer des Einsatzes wurde die Alexanderstraße von Beginn an bis zur Humboldtstraße gesperrt. Gegen 08:00 Uhr meldete sich per Notruf ein 48-jähriger Mann und klagte über gesundheitliche Probleme. Aufgrund der unklaren Lage wurde neben einem Rettungswagen auch die Polizei entsandt. Bei der ersten Kontaktaufnahme der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren