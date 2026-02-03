PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Falsche Polizeibeamte in Bad Zwischenahn - Polizei sucht Zeugen

Oldenburg (ots)

Nachdem es bereits am Donnerstag der Vorwoche zu einem versuchten Betrugsdelikt durch sogenannte falsche Polizeibeamte gekommen war, bei dem eine mutmaßlich beteiligte Abholerin durch die Polizei gestellt werden konnte, kam es am darauffolgenden Tag zu einer weiteren Tat in Bad Zwischenahn.

Unbekannte Täter nahmen telefonisch Kontakt zu einer Seniorin auf und gaben sich als Polizeibeamte aus. Unter dem Vorwand, dass es im Bereich des Hermann-Allmers-Weg zu Einbrüchen gekommen sei und Wertgegenstände in ihrer Wohnung nicht mehr sicher seien, setzten die Täter die Geschädigte in einem länger andauernden Gespräch unter Druck.

Im Verlauf des Telefonats erhielt die Seniorin konkrete Anweisungen, woraufhin sie einen höheren Geldbetrag sowie Wertgegenstände an einen Abholer übergab.

Zu dem sogenannten Abholer liegt bislang nur eine vage Beschreibung vor. Es soll sich um eine dunkel gekleidete Person gehandelt haben. Auffällig gewesen sei ein kleiner weißer Schriftzug oder ein Markenlabel im Bereich des linken Schulterblattes.

Die Polizei bittet insbesondere Personen, die sich am 30.01.2026 in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 15:20 Uhr im Bereich der Bernhard-Winter-Straße oder des Heiderosenwegs in Bad Zwischenahn aufgehalten haben und verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden.

Hinweise werden unter der Rufnummer 04403-927115 entgegen genommen.(122529)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Alle Meldungen Alle
  • 03.02.2026 – 07:58

    POL-OL: Zigarettenautomat in Wiefelstede beschädigt - Zeugen gesucht

    Oldenburg (ots) - In der vergangenen Nacht wurde ein Zigarettenautomat in der Liegnitzer Straße in Wiefelstede Ziel von bislang unbekannten Tätern. Gegen 02:10 Uhr hörte ein Anwohner einen lauten Knall. Als er aus dem Fenster sah, bemerkte er mehrere Personen an dem Automaten. Kurz darauf flüchteten diese mit einem unbekannten schwarzen Pkw vom Tatort. Eingesetzte ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 13:48

    POL-OL: Verkehrsunfall in Oldenburg - Ersthelfer rettet Fahrer aus der Haaren

    Oldenburg (ots) - Am heutigen Morgen kam es in Oldenburg zu einem spektakulären Verkehrsunfall, der dank des schnellen Eingreifens eines Ersthelfers vergleichsweise glimpflich ausging. Gegen 10:40 Uhr befuhr ein 66-jähriger Mann aus dem Ammerland mit seinem VW den Rummelweg in Richtung Ofener Straße. An der Einmündung beabsichtigte er, nach links in die Ofener ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren