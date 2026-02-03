Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Falsche Polizeibeamte in Bad Zwischenahn - Polizei sucht Zeugen

Oldenburg (ots)

Nachdem es bereits am Donnerstag der Vorwoche zu einem versuchten Betrugsdelikt durch sogenannte falsche Polizeibeamte gekommen war, bei dem eine mutmaßlich beteiligte Abholerin durch die Polizei gestellt werden konnte, kam es am darauffolgenden Tag zu einer weiteren Tat in Bad Zwischenahn.

Unbekannte Täter nahmen telefonisch Kontakt zu einer Seniorin auf und gaben sich als Polizeibeamte aus. Unter dem Vorwand, dass es im Bereich des Hermann-Allmers-Weg zu Einbrüchen gekommen sei und Wertgegenstände in ihrer Wohnung nicht mehr sicher seien, setzten die Täter die Geschädigte in einem länger andauernden Gespräch unter Druck.

Im Verlauf des Telefonats erhielt die Seniorin konkrete Anweisungen, woraufhin sie einen höheren Geldbetrag sowie Wertgegenstände an einen Abholer übergab.

Zu dem sogenannten Abholer liegt bislang nur eine vage Beschreibung vor. Es soll sich um eine dunkel gekleidete Person gehandelt haben. Auffällig gewesen sei ein kleiner weißer Schriftzug oder ein Markenlabel im Bereich des linken Schulterblattes.

Die Polizei bittet insbesondere Personen, die sich am 30.01.2026 in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 15:20 Uhr im Bereich der Bernhard-Winter-Straße oder des Heiderosenwegs in Bad Zwischenahn aufgehalten haben und verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden.

Hinweise werden unter der Rufnummer 04403-927115 entgegen genommen.(122529)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell