POL-OL: Falsche Wasserwerker bestehlen Seniorin - Polizei sucht Zeugen

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Donnerstag kam es in der Straße Am Festungsgraben zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer Seniorin. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Ein bislang unbekannter Mann suchte gegen 13 Uhr die Wohnanschrift der Frau auf und gab sich als Handwerker aus. Unter dem Vorwand eines angeblichen Rohrschadens erklärte er, die Wohnung überprüfen zu müssen. Gemeinsam begaben sich beide in die Küche, wo der Mann vorgab, den Wasserdruck zu kontrollieren.

Die dadurch entstandene Ablenkung nutzte mutmaßlich ein weiterer Täter, um unbemerkt in das Haus zu gelangen und dieses zu durchsuchen. Nachdem der falsche Handwerker das Haus verlassen hatte, bekam die Seniorin ein ungutes Gefühl. Bei einer anschließenden Kontrolle stellte sie fest, dass Schmuck und Bargeld entwendet worden waren.

Der falsche Handwerker wird von der Geschädigten wie folgt beschrieben: Es soll sich um einen korpulenten Mann von etwa 175 cm Größe im Alter zwischen 45 und 50 Jahren handeln. Er hatte kurze dunkle Haare und sprach akzentfreies Deutsch. Bekleidet war er mit einer blauen Hose, einer blauen Jacke, grauen Handschuhen sowie einer blauen Maske.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Hinweise geben können, sich zu melden.

Zugleich warnt die Polizei eindringlich vor dieser Masche: Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung. Seriöse Handwerksfirmen oder Betriebe kündigen Termine in der Regel vorher an und können sich ausweisen. Sollten sie Zweifel haben, verständigen sie umgehend die Polizei.

Hinweise werden unter der Rufnummer 0441-7904115 entgegen genommen. (145001)

