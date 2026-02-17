Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Von der Fahrbahn abgekommen; Einbrüche in Firma und Wohnhaus; Ohne Führerschein unter Drogen gefahren; Zigaretten gestohlen; Automat gesprengt

Reutlingen (ots)

Römerstein (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Zu Verkehrsbehinderungen hat ein Verkehrsunfall geführt, der sich am Montagmorgen auf der B28, in Höhe der Einmündung Heuberg ereignet hat. Ein 25-Jähriger war gegen 7.45 Uhr mit seinem Silo-Sattelzug Scania auf der Bundesstraße von Römerstein kommend in Richtung Feldstetten unterwegs, als sein mit Sand beladener Auflieger aus noch unbekannter Ursache ins Rutschen kam. Beim Versuch den 40-Tonner zu stabilisieren, kam dieser nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und eine Abwasserdohle, bevor er im weichen Bankett in den Straßengraben rutschte und stehenblieb. Der Fahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst, der mit einem Rettungswagen und einem Notarzt vor Ort war, ins Krankenhaus gebracht werden musste. Da zunächst unklar war, was der Silo-Zug geladen hatte, war auch die Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen und 30 Feuerwehrleuten vor Ort. Nachdem sich aber herausstellte, dass weder Gefahrgut geladen noch Betriebsstoffe ausgelaufen waren, konnten die Wehrleute wieder abrücken. Zur Bergung der Sattelzugmaschine war ein Spezialfahrzeug, ein sogenannter MasterLift im Einsatz. Für den tonnenschweren Auflieger kam eine andere Zugmaschine vor Ort. Im Anschluss musste die Fahrbahn von der Straßenmeisterei aufwändig gereinigt und das Bankett wieder hergestellt werden. Bis etwa elf Uhr musste daher die Bundesstraße mehrfach teils voll gesperrt und der Verkehr durch Polizeibeamte geregelt werden. Der entstandene Sachschaden am Silo-Zug wird auf rund 70.000 Euro, der Flurschaden auf etwa 5.000 Euro geschätzt. (cw)

Pfullingen (RT): Einbruch in Firmengebäude

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist in ein Firmengebäude in der Daimlerstraße eingebrochen worden. Der Täter verschaffte sich gegen 0.30 Uhr über ein gewaltsam geöffnetes Fenster Zugang zu den Räumlichkeiten, durchsuchte diese nach Diebesgut und verließ das Gebäude wieder. Die Höhe des Diebesguts ist Teil der Ermittlungen, welche durch das Polizeirevier Pfullingen aufgenommen wurden. (md)

Hohenstein (RT): Schwerer Arbeitsunfall

Ein schwerer Arbeitsunfall hat sich am Montagnachmittag im Bereich der Trafoanlage eines Sägewerks in der Hans-Schwörer-Straße in Hohenstein ereignet. Zwei Männer im Alter von 29 und 21 Jahren waren gegen 14.20 Uhr mit Wartungsarbeiten an einem Verteilerkasten beschäftigt. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es ersten Ermittlungen nach vermutlich durch einen Kurzschluss an der Trafoanlage zu einer Verpuffung. Die beiden Arbeiter wurden hierbei schwer verletzt. Der 21-Jährige musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Sein älterer Kollege erlitt so schwere Verletzungen, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen hat die Ermittlungen zur Ursache des Arbeitsunfalls übernommen. (ms)

Wernau (ES): Kein Führerschein und unter Drogen Auto gefahren

Ein mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehender Autofahrer ist am Montagabend von der Kirchheimer Polizei in Wernau aus dem Verkehr gezogen worden. Die Beamten hielten gegen 20.15 Uhr an einer Kontrollstelle in der Brühlstraße einen Fiat an. Bei der Überprüfung des 31 Jahre alten Fahrers stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Weiterhin ergaben sich Verdachtsmomente, dass der Mann unter Drogeneinfluss stehen könnte. Nachdem ein freiwillig durchgeführter Urintest positiv verlaufen war, musste der 31-Jährige sich einer Blutentnahme unterziehen. Da sich in dem Wagen noch der 18 Jahre alte Halter des Fahrzeugs befand, wurde gegen ihn ein Verfahren wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. (ms)

Filderstadt (ES): Mehrere Stangen Zigaretten gestohlen

Dreiste Trickdiebe haben am Montagnachmittag einen Karton voll mit Zigarettenstangen im Wert von mehreren tausend Euro in Plattenhardt erbeutet. Gegen 15.30 Uhr betraten die beiden Männer ein Geschäft in der Heinrich-Hertz-Straße. Während einer der beiden Täter den sich alleine in dem Laden befindlichen Mitarbeiter ablenkte, entwendete sein Komplize den Karton mit den Zigaretten und entfernte sich aus dem Geschäft. Der erste Täter kaufte im Anschluss noch eine Flasche Wasser und verließ daraufhin ebenfalls den Getränkemarkt. Kurze Zeit später wurde der Diebstahl bemerkt und die Polizei verständigt. Zu den beiden Tatverdächtigen gibt es bislang keine genaue Personenbeschreibung. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Nürtingen (ES): Einbruch in Wohnhaus

Ein bislang unbekannter Täter ist im Zeitraum von vergangenem Montag bis zum Montag, 16.02.2026, in ein Wohnhaus in der Kirchheimer Straße eingebrochen. Dabei verschaffte sich der Kriminelle über die Terassentür gewaltsam Zutritt zum Haus, in dem er in der Folge in sämtlichen Zimmern die Schränke und Schubladen durchwühlte. Erkenntnisse zu möglichem Diebesgut liegen noch nicht vor. Das Polizeirevier Nürtingen hat mit Unterstützung der Kriminalpolizei zur Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen. (jz)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Kaugummiautomat durch Explosion beschädigt

Durch das Zünden eines bislang unbekannten Sprengkörpers ist am Montagabend in der Martin-Luther-Straße in Echterdingen ein Kaugummiautomat, der an einer Hauswand befestigt war, stark beschädigt worden. Gegen 19 Uhr konnten Zeugen einen lauten Knall im Bereich des Kaugummiautomaten wahrnehmen, woraufhin zwei unbekannte Jugendliche zu Fuß in Richtung Obergasse flüchteten. Eine sofort eingeleitete Fahndung in Tatortnähe verlief negativ. Durch die Explosion wurde der Automat gewaltsam geöffnet und erheblich beschädigt. Der dadurch entstandene Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden. Es ist noch unklar, ob auch die Hauswand, an der der Automat befestigt war, durch die Explosion in Mitleidenschaft gezogen wurde. Erkenntnisse zu möglichem entwendetem Inhalt liegen noch nicht vor. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (jz)

