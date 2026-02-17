Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Sachbeschädigung durch Farbschmierer

Reutlingen (ots)

Dettingen / Erms (RT): Nach Unfall geflüchtet

Unter anderem wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht muss sich ein 47-Jähriger verantworten, der am Dienstagvormittag auf der B28 einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann war gegen 10.20 Uhr mit seinem Mercedes GLK mit Anhänger, der mit einer Gitterbox beladen war, auf der Bundesstraße in Richtung Metzingen unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Bad Urach-Bleiche und Metzingen-Neuhausen wurden durch den Fahrtwind mehrere Holzplatten aus der Box aufgewirbelt und vom Anhänger herunter gegen einen dahinter fahrenden Mercedes Sprinter eines 26-Jährigen sowie gegen einen auf der Gegenspur fahrenden VW Golf eines 40-Jährigen geschleudert. Eine 19-Jährige, die mit ihrer Mercedes C-Klasse hinter dem Sprinter fuhr, erkannte die Situation und konnte noch rechtzeitig abbremsen, allerdings reagierte eine 75-jährige Toyota-Fahrerin, die hinter der C-Klasse fuhr zu spät und prallte mit so großer Wucht ins Heck des Mercedes, dass dieser noch auf den Sprinter aufgeschoben wurde. Der 47-Jährige stieg in der Folge aus seinem Mercedes aus, sammelte seine verlorenen Holzplatten wieder ein und flüchtete ohne weitere Maßnahmen zu treffen in Richtung Metzingen, wo er im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen wenig später angetroffen werden konnte. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, sodass der Rettungsdienst, der mit einem Notarzt und einem Rettungswagen vor Ort war, nicht eingesetzt werden musste. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und elf Feuerwehrleuten im Einsatz. Die Mercedes C-Klasse und der Toyota waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie von Abschleppdiensten geborgen werden mussten. Die anderen Fahrzeuge blieben fahrbereit. Der entstandene Sachschaden an den Autos wird auf insgesamt knapp 33.000 Euro geschätzt. Der Mercedes des Unfallverursachers blieb unbeschädigt. (cw)

Kirchheim / Teck (ES): Farbschmierer ertappt

Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Kirchheim gegen einen 17-Jährigen. Der Jugendliche war am Dienstagmittag, gegen 12.25 Uhr, in der Alten Plochinger Steige von Zeugen beobachtet worden, als er mehrere Laternenmasten mit Farbe besprühte. Die Zeugen reagierten richtig und alarmierten sofort die Polizei, sodass der Täter unmittelbar darauf vorläufig festgenommen werden konnte. Der 17-Jährige wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle wieder auf freien Fuß gesetzt. Er sieht jetzt nicht nur einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen, sondern muss auch damit rechnen, für die Kosten der Beseitigung der Schäden aufkommen zu müssen. (cw)

Neckartailfingen (ES): Schwerer Verkehrsunfall

Ein 28-jähriger Audifahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag auf der B 312 bei Neckartailfingen tödlich verletzt worden. Der Mann befuhr kurz vor 12.45 Uhr mit seinem Wagen die Bundesstraße in Fahrtrichtung Reutlingen und geriet aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem entgegenkommenden Lkw kollidierte. Der Lenker des A3 wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Sowohl die 24-jährige Lenkerin der Sattelzugmaschine als auch deren 45-jährige Beifahrerin zogen sich durch die Kollision leichte Verletzungen zu und wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Audi entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro, der Schaden am Lkw beläuft sich auf etwa 100.000 Euro. Die B 312 wurde zur Verkehrsunfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen Neckartailfingen und Neckartenzlingen vollgesperrt. Diese dauert zur Stunde (Stand 17.00 Uhr) noch an, von der Straßenmeisterei wurde eine überörtliche Umleitung eingerichtet. (tr)

Balingen (ZAK): Vorfahrt missachtet

Eine nach derzeitigen Erkenntnissen Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagvormittag auf der Wilhelm-Kraut-Straße ereignet hat. Eine 23-Jährige fuhr gegen 9.30 Uhr mit ihrem Audi A1 auf einem Tankstellengelände und beabsichtigte, auf die bevorrechtigte Wilhelm-Kraut-Straße aufzufahren. Dabei übersah sie beim Verlassen des Geländes einen von links kommenden Linienbus, sodass es zur Kollision der Fahrzeuge kam. Die Audi-Fahrerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und nachfolgend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der 64-jährige Busfahrer ist nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt, wurde jedoch vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich zwei Passagiere im Bus, die ebenfalls unverletzt blieben. An dem Audi entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 5.000 Euro, während der Sachschaden am Linienbus auf etwa 15.000 Euro geschätzt wird. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie von Abschleppdiensten aufgeladen und abtransportiert werden mussten. Zur Unterstützung der Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn waren die Feuerwehr und die Straßenmeisterei im Einsatz. (jz)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell