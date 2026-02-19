Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Erneut Diebstahl von Fahrzeugteilen (ES)

Reutlingen (ots)

Ostfildern (ES): Spiegelgläser gestohlen

Erneut sind in einem Stadtteil von Ostfildern hochwertige Fahrzeugteile gestohlen worden. In der Nacht von Mittwoch, 18 Uhr, bis Donnerstag, sieben Uhr, drangen die Kriminellen in das Gelände eines Autohauses in Ruit ein. Dort bauten sie aus 17 neuwertigen Autos die Spiegelgläser aus und entwendeten sie. Der entstandene Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 26.000 Euro belaufen. Wie bereits unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6217967 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6216391 berichtet, war es in der vergangenen Woche zu Diebstählen von Fahrzeugteilen gekommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft insbesondere mögliche Tatzusammenhänge. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell