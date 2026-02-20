Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Raubdelikt, Körperverletzung, Einbrüche, Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Verdacht Raub (Zeugenaufruf)

Noch unklar sind die Hintergründe eines mutmaßlichen Raubdelikts am Donnerstagnachmittag in der Federnseestraße. Nach derzeitigem Stand befand sich ein 40-Jähriger vor einem Café, als ein noch unbekannter Mann von ihm Geld gefordert haben soll. Weil er keine Barmittel aushändigte, soll der Unbekannte mit einem scharfen Gegenstand den Geschädigten im Gesicht verletzt haben. Trotz der Fahndung mit mehreren Polizeistreifen konnte der Täter, der zu Fuß geflüchtet war, nicht ergriffen werden. Der hinzugerufene Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07121/942-3333 um Zeugenhinweise. (tr)

Pfullingen (RT): Geldspielautomaten aufgebrochen

In eine Gaststätte in der Lindachstraße ist ein Unbekannter am frühen Freitagmorgen eingebrochen. Kurz vor vier Uhr war die Polizei alarmiert worden. Vor Ort stellte sich heraus, dass der oder die Täter bereits das Weite gesucht hatten. Die eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos. Wie sich herausstellte, hatte sich der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gastraum verschafft. Dort traf er auf zwei Spielautomaten, die er aufhebelte und ausplünderte. Mit seiner Beute von noch nicht bekanntem Wert, flüchtete er in der Folge unerkannt. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Esslingen (ES): Am Steuer eingeschlafen

Auf knapp 9.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 32-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der L1192 bei Berkheim verursacht hat. Der Mann war gegen 16.10 Uhr mit seiner Mercedes A-Klasse auf der Landesstraße von der Adenauerbrücke herkommend, die Steige aufwärts in Richtung Ostfildern unterwegs. Weil er, wie er angab, am Steuer eingeschlafen war, kam er mit seinem Wagen auf Höhe Hammerschmiede nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr ein Verkehrszeichen, bevor sein Auto nach rund 40 Metern im Straßengraben zum Stehen kam. Verletzt wurde niemand. Die A-Klasse war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden musste. Der Führerschein des 32-Jährigen wurde noch an der Unfallstelle beschlagnahmt. (cw)

Ostfildern-Nellingen (ES): Auseinandersetzung (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Donnerstagnachmittag in der Ludwig-Jahnstraße, im Bereich der Endhaltestelle Nellingen ereignet haben soll, sucht das Polizeirevier Filderstadt. Gegen 17.40 Uhr sollen mehre Kinder und Jugendliche vor dem Schaufenster eines Büros randaliert, gegen die Scheibe gespuckt und geschlagen haben. Trotz mehrfachen Aufforderungen des 45-jährigen Geschädigten machten sie so lange weiter, bis er vor das Geschäft kam. Daraufhin flüchtete die Gruppe und wurde von dem Mann teils bis durch die an der Haltestelle wartende U7 verfolgt, wo er einen der Beteiligten festhalten konnte. Daraufhin soll er von mehreren aus der Gruppe mit Schlägen und Tritten heftig angegriffen worden sein, sodass er den Jungen wieder loslassen musste. Wenig später sollen die Beteiligten erneut in das Geschäft gekommen sein, wo es erneut zu Beleidigungen, Bedrohungen und Angriffen durch die Minderjährigen gekommen sein soll. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen zum Ablauf der Auseinandersetzung, bei der nach derzeitigen Erkenntnissen rund zehn, teils polizeibekannte Kinder und Jugendliche beteiligt waren, aufgenommen. Hinweise bitte an das Polizeirevier Filderstadt, Telefon 0711/7091-3 oder an den Polizeiposten Ostfildern, Telefon 0711/34169830. (cw)

Plochingen (ES): Unfall mit schwerverletzter Person

Ein Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person hat sich am Donnerstagabend zwischen Reichenbach und Plochingen ereignet. Der 34-jährige Fahrer eines VW befuhr gegen 21 Uhr die B 10 in Fahrtrichtung Stuttgart. Kurz nach der Ausfahrt Plochingen/Reichenbach geriet er mit seinem Fahrzeug ins Schlingern und kam alleinbeteiligt aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Infolgedessen kam er im Grünstreifen zum Stehen. Der 34-Jährige zog sich durch das Unfallgeschehen schwere Verletzungen zu und musste zur weiteren Behandlung mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug musste geborgen und abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn in Richtung Stuttgart für circa eine Stunde einseitig gesperrt. (ar)

Esslingen (ES): Automaten aufgebrochen

Auf Bargeld hatte es ein Unbekannter zwischen Montag, 14 Uhr, und Donnerstag, 15.10 Uhr, in der Obertorstraße abgesehen. Der Kriminelle hebelte in einem Automatenladen zwei Verkaufsgeräte mit brachialer Gewalt auf und entwendete Bargeld. Das Polizeirevier Esslingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (tr)

Deizisau (ES): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt hat zu einem Verkehrsunfall geführt, der sich am Donnerstagnachmittag an der Einmündung Zeppelinstraße / Plochinger Straße ereignet hat. Eine 26-Jährige befuhr gegen 16.40 Uhr mit ihrem Opel Astra die Zeppelinstraße in Fahrtrichtung Plochinger Straße und beabsichtigte, nach rechts auf die bevorrechtigte Plochinger Straße abzubiegen. Dabei übersah sie den von rechts kommenden 27-jährigen Rennradfahrer, der sich auf dem parallel zur Plochinger Straße verlaufenden Radschutzstreifen befand, sodass es zur Kollision der Fahrzeuge kam. Der Radfahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, eine sofortige ärztliche Behandlung war jedoch nicht notwendig. Die Opel-Fahrerin blieb unverletzt. Am Rennrad entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro, wodurch dieses nicht mehr fahrbereit war. Der Opel blieb mit einem geschätzten Sachschaden von etwa 800 Euro weiterhin fahrbereit. (jz)

Hirrlingen (ZAK): Gegen Betonmauer geprallt

Eine medizinische Ursache könnte derzeitigen Erkenntnissen zufolge die Ursache eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag auf der Hechinger Straße gewesen sein. Ein 24-Jähriger war gegen 17.15 Uhr mit seinem VW Golf auf der Hechinger Straße in Richtung Rangendingen unterwegs, als er kurz nach der Einmündung Loshaldenstraße mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen eine Gartenmauer aus Beton prallte. Bei der Kollision wurde der Fahrer leicht verletzt und im Anschluss vom Rettungsdienst zur Behandlung und weiteren Abklärung ins Krankenhaus gebracht. Der Golf war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. An der Mauer selbst dürfte augenscheinlich kein Schaden entstanden sein, lediglich zwei davorstehende Mülltonnen wurden in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Zur Unterstützung der Unfallaufnahme war auch die Feuerwehr vor Ort. (cw)

