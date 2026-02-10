PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Polizei stoppt zu schnelles "Leichtmobil"

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Montagnachmittag (10.02.26) gegen 16:30 Uhr wurde der Polizeiinspektion Schifferstadt ein verdächtig schnell fahrendes Fahrzeug auf der L532 zwischen Schifferstadt und Böhl-Iggelheim gemeldet. Das Fahrzeug konnte kurze Zeit später an einer Tankstelle in Böhl-Iggelheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass es sich bei dem Fahrzeug des 18-jährigen Fahrers um ein sogenanntes "Leichtmobil" handelt, welches bauartbedingt nur 45 km/h schnell fahren sollte. Nach Aussagen des Mitteilers fuhr das Fahrzeug jedoch zwischen 60-70 km/h schnell. Auf Nachfrage gab der 18-jährige selbst an, dass das Fahrzeug schneller als 45 km/h fahren würde. Der Fahrzeugschlüssel wurde zur Verhinderung weiterer Fahrten sichergestellt. Das Fahrzeug wurde eigenverantwortlich abgeschleppt. Gegen den 18-jährigen wurde zudem ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

