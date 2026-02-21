PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten in Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 20. Februar 2026, gegen 23:00 Uhr, kam es auf der Wildeshauser Landstraße in Ganderkesee zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw Mercedes.

Eine 62-jährige Mercedes-Fahrerin aus Damme fuhr in den "Schlutterkreisel" entgegengesetzt der richtigen Fahrtrichtung und kollidierte dort mit dem 57-jährigen Delmenhorster, der mit seinem Mercedes den Kreisverkehr in die richtige Fahrtrichtung befuhr.

Es kam in der Folge zur frontalen Kollision der beiden Fahrzeuge. Beide Beteiligten zogen sich leichte Verletzungen zu.

Der 57-jährige aus Delmenhorst musste mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht worden.

Beide Pkw waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der entstandene Gesamtschaden wurde auf 5.500 Euro geschätzt.

Gegen die 62-Jährige wurden ein Straf- und ein Ordnungswidrigkeiten eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

