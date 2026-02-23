Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in Berne +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Freitag, 20. Februar 2026, circa 21:00 Uhr, bis Sonntag, 22. Februar 2026, circa 12:15 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen gewaltsam Zutritt zu einem Bürogebäude in der Straße Am Außendeich in Berne.

Die Unbekannten durchwühlten den Bürokomplex und die angrenzende Werkstatt nach Diebesgut.

Der entstandene Gesamtschaden wurde bislang auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Die Polizei Brake leitete die Ermittlungen ein und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich bei der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/ 9350 zu melden.

