Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Betrunkener Radfahrer

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Dienstagabend wurde gegen einen 55-jährigen Radfahrer ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Mann aus dem Donnersbergkreis wurde um 20:15 Uhr in der Kaiserslauterer Straße kontrolliert. Er roch stark nach Alkohol und hatte eine verwaschene Aussprache. Zudem schwankte er beim Stehen und musste sich mehrmals an seinem Fahrrad festhalten. Obwohl er selbst angab "eine Menge getrunken" und "mit Sicherheit mehr als 1,6 Promille zu haben", verweigerte er einen Atemalkoholtest. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Der Radfahrer muss nun mit einer Geldstrafe rechnen. |ank

