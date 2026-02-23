Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Illegale Müllentsorgung in Bargloy +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Die Polizei Wildeshausen sucht Zeugen zu einer illegalen Müllentsorgung in Wildeshausen Ortsteil Bargloy.

Im Zeitraum von Freitag, 20. Februar 2026, bis Samstag, 21. Februar 2026, haben bislang unbekannte Personen Müll hinter dem Wertstoffhof in Bargloy, im dortigen Grünstreifen, entsorgt.

Die Ermittlungen sind eingeleitet worden und in dem Zusammenhang sucht die Polizei Wildeshausen Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer, 04431/ 941-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell