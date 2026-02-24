Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl aus Baucontainer in Elsfleth +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Freitag, 20. Februar 2026, bis Montag, 23. Februar 2026, wurde in Elsfleth in der Straße Oberhörner Hellmer ein sogenannter Bau-Container durch bislang unbekannte Personen angegangen.

Auf gewaltsame Weise verschafften sich die Unbekannte Zutritt zu dem Container und entwendeten in der Folge Werkzeug.

Der entstandene Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Due Polizei Brake nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/ 9350 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell