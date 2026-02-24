PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl eines Zigarettenautomat in Ovelgönne +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Sonntag, 22. Februar 2026, bis Montag, 23. Februar 2026, haben bislang unbekannte Personen einen Zigarettenautomaten in Ovelgönne entwendet.

Der Zigarettenautomat war fest mit dem Mauerwerk einer Gaststätte an der Salzendeicher Straße verbunden. Die bislang Unbekannten rissen den Automaten vom Mauerwerk ab und entwendeten den ganzen Zigarettenautomaten.

Der entstandene Schaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich bei der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/ 9350 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

