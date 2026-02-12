POL-Pforzheim: Fahrverbot nach Geschwindigkeitsverstoß

Polizeipräsidium Pforzheim

Pfalzgrafenweiler (ots)

Der Verkehrsdienst - Außenstelle Freudenstadt hat am Mittwoch gegen 11:15 Uhr auf der Landesstraße 404, Gemarkung Pfalzgrafenweiler in Fahrtrichtung Altensteig eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Zuerst befuhr ein 21-jähriger Mercedes-Fahrer die Strecke mit 150 km/h anstatt erlaubten 100 km/h. Trotz der schlechten Wetterbedingungen und einer feuchten Fahrbahn erreichte der Fahrer im weiteren Verlauf eine Spitzengeschwindigkeit von 170 km/h. In einer Kurve kam er infolge der überhöhten Geschwindigkeit auf die linke Fahrbahnseite. Den Fahrer erwarten ein Fahrverbot, ein hohes dreistelliges Bußgeld und Punkte in Flensburg. Aus diesem Grund wird die Polizei weiterhin konsequent die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen kontrollieren und Verstöße ahnden, um die Sicherheit auf den Straßen zu gewährleisten. Weitere Informationen finden Sie unter dem Link: www.gib-acht-im-verkehr.de

