Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Brand eines Kleinkraftrades auf einem Feldweg

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 24. Februar 2026, gegen 04:55 Uhr, kam es Im Delmegrund in Delmenhorst zu einem Brand eines Kleinkraftrades.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Kleinkraftrad auf dem Feldweg in Brand.

Die Feuerwehr Delmenhorst rückte an und löschte das, in Vollbrand stehende, Fahrzeug.

Der entstandene Schaden wurde auf einige hundert Euro geschätzt.

Die Polizei Delmenhorst nahm die Ermittlungen zur Brandursachenerforschung auf.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell