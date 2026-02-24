Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand eines Pkw in Wardenburg

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 23. Februar 2026, gegen 09:15 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Audi im Wassermühlenweg in Wardenburg in Brand.

Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte, dass Flammen aus dem Frontbereich des Audi schlugen und alarmierte den Notruf.

Die Freiwillige Feuerwehr Littel rückte mit 11 Personen aus und löschte den Pkw-Brand.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf.

Der entstandene Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

