Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrer unter Drogenverdacht

Finnentrop (ots)

Ein 27-jähriger Autofahrer fiel im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Montag (02. März) in Illeschlade auf. Polizeibeamte hatten den Mann gegen 17:45 Uhr mit seinem PKW in der Straße "An der Heidschlah" angehalten. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogeneinfluss beim Fahrzeugführer. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest untermauerte diesen Verdacht. Der 27-Jährige wurde daher zur Polizeiwache gebracht, wo eine Blutprobenentnahme veranlasst und eine Anzeige aufgenommen wurde.

