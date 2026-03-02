POL-OE: Veröffentlichung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2025
Kreis Olpe (ots)
NRW-Innenminister Herbert Reul hat am Montagmittag (2. März) die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2025 vorgestellt.
Nun veröffentlicht auch die Kreispolizeibehörde Olpe ihre Zahlen für das Jahr 2025. Interessierte können die gesamte Statistik als PDF auf der Internetseite der Kreispolizeibehörde Olpe unter dem folgenden Link downloaden: https://olpe.polizei.nrw/artikel/veroeffentlichung-der-polizeilichen-kriminalstatistik-2025
