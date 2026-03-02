Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verletzte nach Unfall auf L512 bei Schnütgenhof

Attendorn (ots)

Am Sonntag (01. März) kam es um 13:35 Uhr auf der L512 im Bereich Schüttgenhof zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte ein 74-jähriger Autofahrer nach links auf den dortigen "Taucherparkplatz" abbiegen. Verkehrsbedingt musste er sein Auto anhalten, um den Gegenverkehr vorbeifahren zu lassen. In der Folge kam es zu einem Auffahrunfall, in welchem sowohl das Fahrzeug des 74-Jährigen, als ein 58-jähriger Motorradfahrer und zwei weitere Autofahrerinnen (21 und 23 Jahre) beteiligt waren. Der Motorradfahrer und seine 62-jährige Sozia wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Auch die 21-jährige Autofahrerin trug leichte Verletzungen davon. Bei der 23-Jährigen stellten die aufnehmenden Beamten Hinweise fest, die auf einen möglichen Alkoholeinfluss hindeuteten. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest untermauerte diesen Verdacht. Zudem ergab ein Drogenvortest ebenfalls ein positives Ergebnis. Die Frau wurde daher zur Polizeiwache gebracht, wo die Beamten die Entnahme einer Blutprobe veranlassten und ihren Führerschein sicherstellten. Der Sachschaden wurde insgesamt auf einen unteren fünfstelligen Eurobereich geschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell