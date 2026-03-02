POL-OE: Autoscheibe eingeschlagen

Lennestadt (ots) - Am Freitagmorgen kam es in Altenhundem um 5:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 53-jähriger Autofahrer war an der Kreuzung "Hagener Straße / Olper Straße" war aus bislang ungeklärter Ursache auf das Auto einer 29-Jährigen aufgefahren. Durch die Kollision wurde der 53-Jährige leicht verletzt. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein ...

mehr