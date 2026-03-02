POL-OE: Autoscheibe eingeschlagen
Olpe (ots)
Unbekannte Täter haben zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen (27./28. Februar) das Beifahrerfenster eines VW Golf am "Rötger-Hundt-Weg" in Olpe eingeschlagen. Derzeit liegen keine Angaben über eine mögliche Tatbeute vor. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell