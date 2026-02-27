PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Lennestadt (ots)

Am Freitagmorgen kam es in Altenhundem um 5:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 53-jähriger Autofahrer war an der Kreuzung "Hagener Straße / Olper Straße" war aus bislang ungeklärter Ursache auf das Auto einer 29-Jährigen aufgefahren. Durch die Kollision wurde der 53-Jährige leicht verletzt. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden im oberen vierstelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

