POL-OE: Versuchter Einbruch in Büchen
Wenden (ots)
Am Donnerstag (26. Februar) versuchten unbekannte Täter zwischen 9:30 Uhr und 23:15 Uhr in ein Wohnhaus in Büchen einzubrechen. Vor Ort konnten diverse Einbruchspuren festgestellt werden. Auch ein Bewegungsmelder für die Außenbeleuchtung wurde abgerissen. Den Tätern gelang es offensichtlich nicht, in das Gebäude einzudringen. Der Schaden liegt geschätzt im dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/
