Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim: Einfamilienhaus im Visier Krimineller

Zeugen gesucht

Seeheim-Jugenheim (ots)

Zwischen Freitagnachmittag (20.2.), 15 Uhr, und Dienstagabend (24.2.), 19 Uhr, nahmen bislang unbekannte Einbrecher ein Einfamilienhaus in der Tannenstraße ins Visier. Nach derzeitigen Erkenntnissen versuchten die Unbekannten gewaltsam über eine Tür in das Haus einzubrechen. Nachdem ihnen dies nicht gelang flüchteten sie anschließend in unbekannte Richtung. Sie hinterließen nach erster Schätzung einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell