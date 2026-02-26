PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim: Einfamilienhaus im Visier Krimineller
Zeugen gesucht

Seeheim-Jugenheim (ots)

Zwischen Freitagnachmittag (20.2.), 15 Uhr, und Dienstagabend (24.2.), 19 Uhr, nahmen bislang unbekannte Einbrecher ein Einfamilienhaus in der Tannenstraße ins Visier. Nach derzeitigen Erkenntnissen versuchten die Unbekannten gewaltsam über eine Tür in das Haus einzubrechen. Nachdem ihnen dies nicht gelang flüchteten sie anschließend in unbekannte Richtung. Sie hinterließen nach erster Schätzung einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 26.02.2026 – 10:41

    POL-DA: Rüsselsheim: 14-Jähriger wieder da/Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

    Rüsselsheim (ots) - Der seit Dienstagabend (24.02.) vermisste 14-Jährige aus Rüsselsheim ist wohlbehalten von Angehörigen wieder angetroffen worden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird somit zurückgenommen. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung. Hinweis an die Medien: Es wird gebeten, das für die Fahndung genutzte Foto und die personenbezogenen Daten des ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 09:57

    POL-DA: Kelsterbach: Autodiebe entwenden grauen Citroen C1 (AK-LU 206)

    Kelsterbach (ots) - In der Zeit zwischen 15. und 25. Februar hatten es Kriminelle auf einen grauen Citroen C1 abgesehen. Das Fahrzeug mit den amtlichen Kennzeichen AK-LU 206 war im Bereich "Im Taubengrund/Am Grünen Weg" abgestellt und wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand auf unbekannte Weise entwendet. Die Beamten der Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) in ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 09:01

    POL-DA: Mörfelden: Bewohner überraschen Einbrecher

    Mörfelden-Walldorf (ots) - Ein Wohnhaus in der Westendstraße geriet am Mittwochabend (25.02.), gegen 19.10 Uhr, in das Visier von zwei Kriminellen. Die Täter wollten über die Terrasse in die Räumlichkeiten eindringen, wurden dort aber von den Bewohnern des Hauses überrascht. Die Unbekannten suchten daraufhin sofort das Weite und flüchteten ohne Beute vom Tatort. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren