Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Autodiebe entwenden grauen Citroen C1 (AK-LU 206)

Kelsterbach (ots)

In der Zeit zwischen 15. und 25. Februar hatten es Kriminelle auf einen grauen Citroen C1 abgesehen. Das Fahrzeug mit den amtlichen Kennzeichen AK-LU 206 war im Bereich "Im Taubengrund/Am Grünen Weg" abgestellt und wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand auf unbekannte Weise entwendet.

Die Beamten der Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) in Rüsselsheim sind mit dem Fall betraut. Unter der Telefonnummer 06142/6960 werden alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Autos entgegengenommen.

