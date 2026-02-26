POL-DA: Kelsterbach: Autodiebe entwenden grauen Citroen C1 (AK-LU 206)
Kelsterbach (ots)
In der Zeit zwischen 15. und 25. Februar hatten es Kriminelle auf einen grauen Citroen C1 abgesehen. Das Fahrzeug mit den amtlichen Kennzeichen AK-LU 206 war im Bereich "Im Taubengrund/Am Grünen Weg" abgestellt und wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand auf unbekannte Weise entwendet.
Die Beamten der Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) in Rüsselsheim sind mit dem Fall betraut. Unter der Telefonnummer 06142/6960 werden alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Autos entgegengenommen.
