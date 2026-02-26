Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mossautal: "Gewalt - Sehen - Helfen" - Workshop zum richtigen Umgang mit bedrohlichen Situationen im öffentlichen Raum

Mossautal (ots)

Die Ehrenamtsagentur des Odenwaldkreises lädt gemeinsam mit der Polizeidirektion Odenwald, dem "Netzwerk gegen Gewalt" - Regionale Geschäftsstelle im Polizeipräsidium Südhessen und der Gemeinde Mossautal am Samstag, den 25. April 2025, von 10.00 bis 15.00 Uhr, zu einem Workshop des Zivilcourage-Projekts "Gewalt-Sehen-Helfen" in der Gemeindeverwaltung, Ortsstraße 124 ein.

Gewaltdelikte im öffentlichen Raum erzeugen eine starke Unsicherheit und schüren bei vielen Menschen die Angst, selbst Opfer zu werden. Dies kann so weit gehen, dass Menschen den Glauben daran verlieren, sich in ihrer "Gemeinde/Stadt" sicher bewegen zu können. Kernbotschaft hierbei ist, dass jeder Hilfe leisten kann, ohne sich dabei in Gefahr bringen zu müssen, unabhängig von Alter, Geschlecht, Kraft und Körperbau. Dabei verfolgt das Konzept einen konsequenten deeskalierenden, gewaltfreien Ansatz. Mit den Teilnehmern werden unterschiedliche Gefahrensituationen durchgesprochen und jeder kann seine erarbeiteten Lösungen auch selbst ausprobieren.

Interessierte können sich bis zum 16.04.2026 bei Hiltrud Geyer (Ehrenamtsagentur des Odenwaldkreises) unter engagiert@odenwaldkreis.de oder vormittags telefonisch unter 06062/6014-1300 anmelden. Es steht nur eine begrenzte Teilnehmerzahl zur Verfügung. Gerne steht auch die Schutzfrau vor Ort, Polizeihauptkommissarin Carina Oberle, von der Polizeistation Erbach unter svo-erbach-pst.ppsh@polizei.hessen oder telefonisch unter 06062/953-659 für Sie für Rückfragen bereit.

