Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach räuberischem Diebstahl gesucht

Darmstadt (ots)

Nachdem sich am Dienstagabend (24.2.) ein räuberischer Diebstahl in einem Kaufhaus in der Elisabethenstraße zugetragen hat, ermittelt nun die Polizei. Nach derzeitigem Kenntnisstand betraten zwei bislang unbekannte Männer kurz nach 18 Uhr das Geschäft. Im Anschluss soll einer von ihnen Waren aus einer Verpackung entfernt und an sich genommen haben. Daraufhin wurde der unbekannte Mann von einem Mitarbeiter angesprochen, worauf er die Ware zunächst ausgehändigt haben soll. Im weiteren Verlauf flüchteten die Täter unter Vorhalten eines Messers aus dem Laden. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung verlief ergebnislos.

Die Flüchtigen sind ca. 30 bis 40 Jahre alt, ca. 1,70 bis 1,80 Meter groß und führten schwarze Rucksäcke mit. Einer der beiden hatte einen Vollbart und war mit einer schwarzen Winterjacke sowie einer schwarz-grauen Hose bekleidet. Der zweite trug eine schwarze Basecap, eine schwarz-graue Jacke und blaue Jeans.

Die Kripo Darmstadt (K43) ermittelt und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell