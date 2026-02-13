Polizei Düsseldorf

POL-D: Bilanz der Düsseldorfer Polizei zu Altweiber - Einsatzleitung zieht positives Fazit - Bislang keine herausragenden Vorkommnisse bekannt - Überwiegend friedliche und ausgelassene Stimmung

Zum Auftakt des Straßenkarnevals in der Landeshauptstadt ziehen die beiden Polizeiführer ein überwiegend positives Fazit. Der gestrige Einsatz zeigte, dass das Einsatzkonzept der Düsseldorfer Polizei aufgegangen ist. Herausragende Vorkommnisse im Zusammenhang mit Karneval sind bislang nicht bekannt geworden.

Ab den Morgenstunden bis tief in die Nacht hinein waren die Beamtinnen und Beamten der Düsseldorfer Polizei, unterstützt durch Hundertschaften anderer Polizeibehörden, an Altweiber im Einsatz. Bei zunächst regnerischem Wetter war die Altstadt am Vormittag vergleichsweise wenig besucht. Im Laufe des Tages füllten sich dann die Altstadtgassen und die Kneipen, sodass die Altstadt ab circa 15:00 Uhr sehr gut besucht war. Die Stimmung war größtenteils ausgelassen und friedlich.

Ab dem Nachmittag kam es vereinzelt zu Körperverletzungsdelikten und sexuellen Belästigungen sowie zu insgesamt 14 Taschendiebstählen. Ein Taschendieb konnte in den Abendstunden durch Einsatzkräfte vorläufig festgenommen werden. Des Weiteren nahmen Polizistinnen und Polizisten 16 Personen in Gewahrsam.

Im Laufe des Abends und mit steigender Alkoholisierung der Besucher wurde die Stimmung allmählich aggressiver und angespannter. Die Beamtinnen und Beamten schritten niederschwellig und konsequent bei Streitigkeiten und Körperverletzungsdelikten ein und fertigten mehrere Strafanzeigen. Das Besucheraufkommen nahm ab circa 00:30 Uhr spürbar ab, weshalb sich die Einsatzlage im weiteren Verlauf entspannte.

Hier ein Auszug der Bilanz in Zahlen:

Überprüfte Personen: 172 (Vorjahr: 187) Platzverweise: 139 (94) Ingewahrsamnahmen: 16 (20) Festnahmen: 1 (2)

