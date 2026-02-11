Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Hand in Hand - Opfer und Zeugen überführen Taschendieb - Festnahme - Ermittlungsrichter

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Dienstag, 10. Februar, 15:16 Uhr

Weil eine Frau, die Opfer eines Taschendiebstahls geworden war, blitzschnell reagierte und mehrere Zeugen sie unterstützen, konnte die Polizei gestern Nachmittag einen Tatverdächtigen festnehmen. Er soll heute in einem beschleunigten Verfahren einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Eine Frau war gerade dabei in einem Supermarkt auf der Immermannstraße einzukaufen, als sie plötzlich bemerkte, dass sich ihr Mobiltelefon nicht mehr in ihrer Jackentasche befand. Umgehend reagierte die Düsseldorferin und sprach die Mitarbeiter des Geschäfts an, um in die Videoaufzeichnungen zu schauen. Tatsächlich entdeckten sie einen Mann, der der Frau das Telefon aus der Tasche entwendet hatte. Sofort griff die junge Frau zu ihrem Tablet, um ihr Handy zu orten. Sie folgte dem Signal bis in die Zentralbibliothek, in der sie den Tatverdächtigen wiedererkannte. Nun holte sie die Security-Mitarbeiter zu Hilfe, die den Mann ansprachen und bis zum Eintreffen der Polizei festhielten. In seiner Einkaufstasche hatte sich das Diebesgut befunden.

Der polizeibekannte 49-jährige Mann mit rumänischer Staatsangehörigkeit wurde vorläufig festgenommen und soll heute im beschleunigten Verfahren einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell