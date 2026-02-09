PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düsseldorf

POL-D: Terminerinnerung: Heutiges Pressegespräch zu den Vorbereitungen für Altweiber und Rosenmontag

Düsseldorf (ots)

Im Rahmen eines gemeinsamen Pressegesprächs informieren das Comitee Düsseldorfer Carneval e.V. (CC), die Landeshauptstadt Düsseldorf und die Polizei Düsseldorf über die Vorbereitungen an den Karnevalstagen.

Das Pressegespräch mit Lothar J. Hörning, Präsident des CC, Ordnungsdezernent Christian Zaum und Polizeidirektor Oliver Strudthoff, Leiter der Polizeiinspektion Mitte, findet statt

Heute, 9. Februar, 11.00 Uhr

im Rathaus, HFA-Saal, Erdgeschoss, Marktplatz 1, Zugang durch die blaue Tür des Rathauses.

Im Anschluss informiert das CC ab 12 Uhr am gleichen Ort über das Programm und die Veranstaltungen an den "tollen Tagen".

Die offizielle Einladung ist als Anhang beigefügt.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf
Pressestelle

Telefon: 0211-870 2005
Fax: 0211-870 2008
https://duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell

