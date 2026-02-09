POL-D: Terminerinnerung: Heutiges Pressegespräch zu den Vorbereitungen für Altweiber und Rosenmontag
Düsseldorf (ots)
Im Rahmen eines gemeinsamen Pressegesprächs informieren das Comitee Düsseldorfer Carneval e.V. (CC), die Landeshauptstadt Düsseldorf und die Polizei Düsseldorf über die Vorbereitungen an den Karnevalstagen.
Das Pressegespräch mit Lothar J. Hörning, Präsident des CC, Ordnungsdezernent Christian Zaum und Polizeidirektor Oliver Strudthoff, Leiter der Polizeiinspektion Mitte, findet statt
Heute, 9. Februar, 11.00 Uhr
im Rathaus, HFA-Saal, Erdgeschoss, Marktplatz 1, Zugang durch die blaue Tür des Rathauses.
Im Anschluss informiert das CC ab 12 Uhr am gleichen Ort über das Programm und die Veranstaltungen an den "tollen Tagen".
Die offizielle Einladung ist als Anhang beigefügt.
