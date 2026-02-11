PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düsseldorf

POL-D: Rath - Lkw-Kontrollen im Rahmen der Aktionswoche Roadpol - Verstöße gegen Ladungssicherung und gegen Sozialvorschriften im Fokus - Insgesamt 23 Verstöße geahndet

Düsseldorf (ots)

Einsatzzeit: Dienstag, 10. Februar 2026, 07:00 Uhr - 13:00 Uhr

Beamtinnen und Beamte des Verkehrsdienstes der Düsseldorfer Polizei kontrollierten gestern mehrere Lkw-Fahrer und ihre Fahrzeuge auf der Theodorstraße in Rath. Hierbei standen insbesondere Verstöße gegen Ladungssicherung und gegen die Sozialvorschriften im Mittelpunkt.

Hier die Bilanz des Einsatzes:

22 Ordnungswidrigkeiten ahndeten die Polizistinnen und Polizisten insgesamt, 19 davon waren Verstöße gegen die Ladungssicherung oder gegen die Sozialvorschriften. Zudem fiel eine Sattelzugmaschine aus Bulgarien mit einem Auflieger aus den Niederlanden auf. Die Zugmaschine verfügte über keine gültige Versicherung, weshalb eine entsprechende Strafanzeige durch das Kontrollteam gefertigt wurde. Der Fahrer des Lkw, ein 67-jähriger Kroate, musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 300 Euro entrichten.

Auch in Zukunft werden weitere Schwerpunktkontrollen im Zusammenhang mit den Roadpol-Aktionswochen im Düsseldorfer Stadtgebiet durchgeführt.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf
Pressestelle

Telefon: 0211-870 2005
Fax: 0211-870 2008
https://duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell

