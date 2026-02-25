POL-DA: Alsbach-Hähnlein: Motorroller gestohlen
Wer hat etwas bemerkt?
Alsbach-Hähnlein (ots)
Unbekannte entwendeten in der Zeit zwischen Sonntagmittag (22.2.) und Montagmorgen (23.2.) einen in der Friedrich-Ebert-Straße abgestellten gelben Motorroller (Kleinkraftrad) der Marke Yamaha mit dem Versicherungskennzeichen 852 LTB. Der Roller war mit einem Lenker- sowie einem Kettenschloss gesichert. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Pfungstadt (Kommissariat 42) unter der Rufnummer 06157/9509-0 zu melden.
