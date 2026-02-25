PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Alsbach-Hähnlein: Motorroller gestohlen
Wer hat etwas bemerkt?

Alsbach-Hähnlein (ots)

Unbekannte entwendeten in der Zeit zwischen Sonntagmittag (22.2.) und Montagmorgen (23.2.) einen in der Friedrich-Ebert-Straße abgestellten gelben Motorroller (Kleinkraftrad) der Marke Yamaha mit dem Versicherungskennzeichen 852 LTB. Der Roller war mit einem Lenker- sowie einem Kettenschloss gesichert. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Pfungstadt (Kommissariat 42) unter der Rufnummer 06157/9509-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

