Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Einhausen: Falscher Bankmitarbeiter will "Geldscheine kontrollieren"/Krimineller bestiehlt Seniorin - Verhaltenstipps der Kripo

Einhausen (ots)

Unter dem Vorwand als Bankmitarbeiter ihre Geldscheine kontrollieren zu müssen, verschaffte sich ein Krimineller am Dienstagabend (24.02.), gegen 17.00 Uhr, Zugang in die Räumlichkeiten einer Seniorin in einem Haus in der Hauptstraße. Während der Unbekannte die Frau ablenkte, entwendete er mehrere hundert Euro und flüchtete anschließend. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 23) unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Vor dem Hintergrund des aktuellen Geschehens warnt die Polizei vor dieser Masche und rät: Bankmitarbeiter kommen niemals zu Ihnen nach Hause um Geldscheine zu kontrollieren! Lassen sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung. Bitten Sie gegebenenfalls darum, vor der Wohnungstür zu warten, bis Sie sich mit einer Vertrauensperson, zum Beispiel einem Nachbarn oder Angehörigen, beraten haben. Scheuen Sie sich nicht, die Polizei zu alarmieren. Die Beamten können schnell erkennen, ob es sich um Kriminelle handelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell