PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Duisburg

POL-DU: Dortmund-Ems-Kanal bei Münster: Polizei ermittelt wegen Gewässerverunreinigung

POL-DU: Dortmund-Ems-Kanal bei Münster: Polizei ermittelt wegen Gewässerverunreinigung
  • Bild-Infos
  • Download

Münster (ots)

Im Dortmund-Ems-Kanal ist einem Spaziergänger am Mittwochnachmittag (4. Februar, gegen 16:15 Uhr) eine Gewässerverunreinigung aufgefallen. Er meldete der Polizei zwischen Kilometer 54 und 57 bunt-schillernde (offenbar mineralölhaltige) Schlieren auf dem Wasser, von denen auch ein Geruch nach Dieselkraftstoff ausgehe. Die Wasserschutzpolizei konnte vor Ort keinen Verursacher feststellen. Zeugen werden gebeten, sich unter 0203 2800 beim Zentralen Kriminalitätskommissariat zu melden, welches nun die Ermittlungen übernommen hat.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
  • 04.02.2026 – 11:00

    POL-DU: Marxloh: Räuberischer Diebstahl im Brautmodengeschäft

    Duisburg (ots) - Am Dienstagabend (3. Februar, gegen 19:30 Uhr) haben Kunden offenbar Brautmoden in einem Geschäft an der Kaiser-Wilhelm-Straße mitgenommen, ohne diese vollständig zu bezahlen. Die 51 Jahre alte Betreiberin des Geschäfts schilderte der Polizei, dass eine Familie aus den Niederlanden (künftiges Brautpaar und die Eltern des zukünftigen Bräutigams) nach einer Anzahlung am Abend zur Anprobe im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren