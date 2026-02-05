Polizei Duisburg

POL-DU: Dortmund-Ems-Kanal bei Münster: Polizei ermittelt wegen Gewässerverunreinigung

Münster (ots)

Im Dortmund-Ems-Kanal ist einem Spaziergänger am Mittwochnachmittag (4. Februar, gegen 16:15 Uhr) eine Gewässerverunreinigung aufgefallen. Er meldete der Polizei zwischen Kilometer 54 und 57 bunt-schillernde (offenbar mineralölhaltige) Schlieren auf dem Wasser, von denen auch ein Geruch nach Dieselkraftstoff ausgehe. Die Wasserschutzpolizei konnte vor Ort keinen Verursacher feststellen. Zeugen werden gebeten, sich unter 0203 2800 beim Zentralen Kriminalitätskommissariat zu melden, welches nun die Ermittlungen übernommen hat.

