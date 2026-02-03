Polizei Duisburg

POL-DU: Duissern/Alt-Homberg/Hochheide: Autodieb rammt mehrere Polizeiautos und flüchtet - Zeugensuche

Duisburg (ots)

In der Nacht zu Dienstag (3. Februar, 00:15 Uhr) kam es zu einem nicht alltäglichen Einsatz der Duisburger Polizei infolge eines besonders schweren Falls des Autodiebstahls von der Straße Am Botanischen Garten in Duissern.

Der Fall im Detail:

Die Motorengeräusche des eigenen Autos rissen ein Ehepaar aus dem Schlaf. Als der Mann (57) aus dem Fenster sah, stellte er fest, dass Unbekannte seinen schwarzen Alfa Romeo entwendet und die Flucht ergriffen haben. Sofort verständigte er die Polizei und aktivierte seine Pkw-Ortungs-App auf seinem Smartphone.

Gegen 00:21 Uhr ortete er seinen Luxuswagen im Bereich der Baumstraße in Alt-Homberg und informierte die Einsatzkräfte über den Standort.

Zivile Polizisten übernahmen die Fahndung und lokalisierten das schwarze Auto mit eingeschaltetem Motor in einem Wendehammer an der Baumstraße. Als sich die Beamten dem Fahrzeug fußläufig näherten, um eine Kontrolle durchzuführen, parkte ein Zivilauto der Polizei direkt vor dem gestohlenen Pkw. Weil eine Person in dem Fahrzeug saß und das Vorhaben der Zivilfahnder mutmaßlich durchschaute, fuhr die Person rückwärts, stieß beim Vorbeifahren mit dem Zivilauto der Behörde zusammen, gab Gas und versuchte zu fliehen.

Um den Mann an der Flucht zu hindern, versperrten die uniformierten Kräfte mit zwei Streifenwagen bereits die Baumstraße in Höhe der Moerser Straße. Um sich selbst nicht in Gefahr zu bringen, stiegen sie aus den Fahrzeugen. Obwohl die Streifenwagen die Straße versperrten, ließ sich der Unbekannte nicht von seinem Fluchtvorhaben abbringen, rammte beide Polizeifahrzeuge zur Seite und floh dann mit dem verunfallten Wagen über die Moerser Straße in unbekannte Richtung. Verletzt wurde hierbei niemand.

Gegen 01:06 Uhr lokalisierten die Polizisten den beschädigten Alfa Romeo im Bereich der Ottostraße / Husemannstraße. Der Fahrer ergriff zu Fuß die Flucht. Für die Suche nach ihm wurde zunächst auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt, aber ohne Erfolg.

Polizisten nahmen den Unfall auf. Die Einsatzkräfte ließen den gestohlenen Wagen durch ein Abschleppunternehmen sicherstellen. Die beschädigten Polizeiautos konnten zur Polizeiwache Ruhrort gefahren werden.

Das Kriminalkommissariat 36 sowie das Verkehrskommissariat 21 haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Fall und dem flüchtigen Unbekannten machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0203 2800 bei der Polizei zu melden. Der Flüchtige wird wie folgt beschrieben: Er soll zwischen 35 und 45 Jahre alt sein, trug eine schwarze Jacke und hatte entweder sehr kurze Haare oder eine Glatze.

