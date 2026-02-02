PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DU: Dellviertel: Kunsthalle mit Symbolen und Schriftzügen beschmiert - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Eine Zeugin (65) meldete der Polizei am Samstagmittag (31. Januar, gegen 15:45 Uhr), dass Unbekannte mit Farbe die Fassade einer Kunsthalle an der Friedrich-Wilhelm-Straße mit Symbolen und Schriftzügen beschmiert haben.

Die 65-jährige Mitarbeiterin berichtete den Einsatzkräften, dass die Wand am Vortag (30. Januar, 23 Uhr) noch sauber war.

Die Polizeibeamten nahmen die Anzeige wegen Sachbeschädigung auf und machten die Symbole unkenntlich. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

