Polizei Duisburg

POL-DU: Hochheide: Polizei fasst Autoaufbrecher

Duisburg (ots)

Zeugen meldeten der Leitstelle in der Nacht zu Samstag (31. Januar, gegen 2:20 Uhr) einen Autoaufbruch auf der Ehrenstraße. Als die Polizei eintraf, war der mutmaßliche Täter gerade dabei, das Handschuhfach eines Renault mit zerschlagener Fensterscheibe auf der Beifahrerseite zu durchwühlen. Die Polizisten legten dem 47-Jährigen Handfesseln an und durchsuchten ihn nach möglichem Diebesgut. Sie fanden unter anderem mehrere hundert Euro Bargeld, mehrere Schlüssel und ein Navi bei dem Mann. Er gab daraufhin zu, bereits zwei weitere Autos aufgebrochen und Drogen konsumiert zu haben. Ein Arzt entnahm ihm auf Anordnung der Staatsanwaltschaft daraufhin eine Blutprobe. Er muss sich jetzt mit einer Anzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen auseinandersetzen.

