POL-DU: Buchholz: Betrüger bestehlen Seniorin in der Wohnung - Polizei sucht Zeugen

Dusiburg (ots)

Am Mittwochmittag (28. Januar, 12 Uhr) entwendeten zwei mutmaßliche Elektriker aus der Wohnung einer Seniorin (85) an der Düsseldorfer Landstraße Wertgegenstände und ergriffen die Flucht.

Als die 85-jährige Duisburgerin vom Einkaufen nach Hause kam, hielten sich zwei vermeintliche Elektriker im Hausflur auf. Sie ging in ihre Wohnung und schloss die Haustür. Dann klingelte es plötzlich und das Duo gaukelte ihr vor, die Stromdosen in der Wohnung überprüfen zu müssen. Als die Unbekannten sich in der Wohnung rasch in verschiedenen Räumen aufhielten, versuchte die Seniorin beide gleichermaßen im Blick zu halten. Dann verschwanden sie und die Rentnerin stellte fest, dass Goldschmuck und ihre Geldbörse fehlten. Sie verständigte die Polizei und beschrieb den Einsatzkräften die Betrüger: Sie sollen zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß und schlank gewesen sein. Zudem sollen sie eine Art "Ausweis" um den Hals getragen haben.

Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die das Duo beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

