PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Duisburg

POL-DU: Buchholz: Betrüger bestehlen Seniorin in der Wohnung - Polizei sucht Zeugen

Dusiburg (ots)

Am Mittwochmittag (28. Januar, 12 Uhr) entwendeten zwei mutmaßliche Elektriker aus der Wohnung einer Seniorin (85) an der Düsseldorfer Landstraße Wertgegenstände und ergriffen die Flucht.

Als die 85-jährige Duisburgerin vom Einkaufen nach Hause kam, hielten sich zwei vermeintliche Elektriker im Hausflur auf. Sie ging in ihre Wohnung und schloss die Haustür. Dann klingelte es plötzlich und das Duo gaukelte ihr vor, die Stromdosen in der Wohnung überprüfen zu müssen. Als die Unbekannten sich in der Wohnung rasch in verschiedenen Räumen aufhielten, versuchte die Seniorin beide gleichermaßen im Blick zu halten. Dann verschwanden sie und die Rentnerin stellte fest, dass Goldschmuck und ihre Geldbörse fehlten. Sie verständigte die Polizei und beschrieb den Einsatzkräften die Betrüger: Sie sollen zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß und schlank gewesen sein. Zudem sollen sie eine Art "Ausweis" um den Hals getragen haben.

Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die das Duo beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
  • 29.01.2026 – 10:35

    POL-DU: Altstadt: Räuberischer Diebstahl in der Altstadt - Zeugensuche

    Duisburg (ots) - Ein bislang Unbekannter raubte einer Duisburgerin (45) am Mittwochmorgen (28. Januar, 9:50 Uhr) am König-Heinrich-Platz das Bargeld und ergriff die Flucht. Die 45-Jährige hielt Bargeld in Höhe einer zweistelligen Summe in der Hand, als sich ihr ein Mann näherte, der ihr plötzlich das Geld aus der Hand riss und die Flucht ergriff. Die Frau nahm die ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 15:35

    POL-DU: Duisburg/Düsseldorf/Mettmann: Geklautes Auto in Siebenfachunfall verwickelt

    Duisburg/Düsseldorf/Mettmann (ots) - Die Ermittlungsbehörden beschäftigen sich derzeit mit einem außergewöhnlichen Fall: Jugendliche sollen in eine Duisburger Werkstatt eingebrochen sein, ein Auto gestohlen haben und auf der Autobahn A3 bei Mettmann in einer Rettungsgasse mehrere Unfälle gebaut haben. Der Fall ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 13:30

    POL-DU: Ungelsheim: Autofahrerin vor Schulparkplatz bedrängt - Zeugin gesucht

    Duisburg (ots) - Am Montag (26. Januar, 15:30 Uhr) kam es zu einem Vorfall in Ungelsheim, bei dem eine 32-jährige Duisburgerin von einem BMW-Fahrer bedrängt und geschubst worden sein soll. Die 32-Jährige gab an, dass sie mit ihrem Auto auf der Nordhäuser Straße unterwegs war. Als sie sich in Höhe einer dortigen Schule befand, beabsichtigte der BMW-Fahrer von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren