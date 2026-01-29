PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Räuberischer Diebstahl in der Altstadt - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Ein bislang Unbekannter raubte einer Duisburgerin (45) am Mittwochmorgen (28. Januar, 9:50 Uhr) am König-Heinrich-Platz das Bargeld und ergriff die Flucht.

Die 45-Jährige hielt Bargeld in Höhe einer zweistelligen Summe in der Hand, als sich ihr ein Mann näherte, der ihr plötzlich das Geld aus der Hand riss und die Flucht ergriff. Die Frau nahm die Verfolgung auf, verlor den Unbekannten jedoch aus den Augen. Er soll über den U-Bahn-Bereich in Richtung Landgerichtsstraße geflüchtet sein.

Den Polizisten beschrieb sie den Tatverdächtigen wie folgt: Er soll zwischen 35 und 40 Jahre alt und zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß sein. Er trage einen Vollbart und lange dunkle Haare, die zu einem Zopf gebunden sein sollen. Er habe schwarze Kleidung getragen.

Das Kriminalkommissariat 36 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu der Tat und dem Tatverdächtigen machen können. Hinweise werden unter der 0203 2800 entgegenkommen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

