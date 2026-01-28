Polizei Duisburg

POL-DU: Ungelsheim: Autofahrerin vor Schulparkplatz bedrängt - Zeugin gesucht

Duisburg (ots)

Am Montag (26. Januar, 15:30 Uhr) kam es zu einem Vorfall in Ungelsheim, bei dem eine 32-jährige Duisburgerin von einem BMW-Fahrer bedrängt und geschubst worden sein soll.

Die 32-Jährige gab an, dass sie mit ihrem Auto auf der Nordhäuser Straße unterwegs war. Als sie sich in Höhe einer dortigen Schule befand, beabsichtigte der BMW-Fahrer von einem Schulparkplatz in den fließenden Verkehr einzufahren. Laut ihrer Schilderung fuhr er so weit auf die Fahrbahn, dass sie abrupt anhalten musste. In Reaktion auf das Verhalten habe sie ein Warnzeichen durch Hupen gegeben.

Der Mann habe daraufhin angehalten, sei ausgestiegen, habe an die Scheibe des Wagens der 32-Jährigen geklopft und ihre Fahrertür geöffnet. Laut der Frau habe er sie aufgefordert, auszusteigen. Anschließend habe sich der BMW-Fahrer vor ihr aufgebaut, sie geschubst und sei dann weitergefahren. Er wird wie folgt beschrieben: ca. 40 Jahre alt und 1,70 Meter groß, grün-blaue Augen, dunkelblonde Haare, trug eine schwarze Jacke.

Eine bislang unbekannte Zeugin soll den Vorfall beobachtet haben und den Mann aufgefordert haben, die Frau in Ruhe zu lassen.

Die 32-Jährige konnte sich das Kennzeichen des Fahrzeugs merken. Das Kriminalkommissariat 36 hat die Ermittlungen zum Halter des grünen BMW aufgenommen. Dennoch bittet die Polizei Duisburg insbesondere die oben genannte Zeugin sowie weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell