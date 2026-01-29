Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Brand im leerstehenden Gebäude - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Weil es am Mittwochabend (28. Januar, 18 Uhr) zu einem Brand in einem leerstehenden Gebäude an der Papendelle gekommen ist, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Ein Zeuge meldete einen Brand in dem ehemaligen Krankenhaus der Feuerwehr. Die alarmierten Polizisten fertigten eine Strafanzeige.

Wer oder was den Brand entfachte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Fall machen können, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0203 2800.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell