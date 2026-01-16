Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Bargeld und E-Zigaretten aus Automatenkiosk erbeutet + sechs zerkratzte Autos

Giessen (ots)

Wetzlar: Bargeld und E-Zigaretten aus Automatenkiosk erbeutet

Gestern Nacht (15. Januar) gegen 1.45 Uhr hatten es zwei Diebe auf einen Automatenkiosk in der Straße "Neustadt" abgesehen. Sie hebelten die Geldfächer von zwei Getränkeautomaten auf und nahmen das darin befindliche Bargeld mit. Aus einem weiteren aufgebrochenen Automaten erbeuteten sie E-Zigaretten. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 300 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Wetzlarer Polizei unter der Telefonnummer (06441) 9180 entgegen.

Haiger: Sechs zerkratzte Autos

Einen Sachschaden von etwa 15.000 Euro verursachten Unbekannte auf dem Hof eines Gebrauchtwagenhändlers in der Straße "Hohleichenrain". In der Zeit von Mittwoch (14. Januar) 19 Uhr bis Donnerstag (15. Januar) 9.20 Uhr drangen sie auf das Gelände ein und zerkratzten sechs Pkw. Die Polizei sucht nach Zeugen, denen in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Gebrauchtwagenhändlers aufgefallen sind. Diese werden gebeten sich bei der Polizeistation Dillenburg unter der Telefonnummer (02771) 9070 zu melden.

