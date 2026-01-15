Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Versuchter Raub auf Fußgängerbrücke + In Restaurant eingestiegen + Einbruch durch Terrassentür + Verkaufsautomat am Bahnhof aufgebrochen +

Giessen (ots)

Bad Vilbel: Versuchter Raub auf Fußgängerbrücke

Auf einer Fußgängerbrücke an der Kläranlage sprachen am Mittwochabend (14.01.2026) gegen 23:40 Uhr zwei dunkel gekleidete Männer einen 28-jährigen Bad Vilbeler an, der sich auf dem Heimweg befand. Unter Vorhalt zweier Gegenstände, vermutlich Schusswaffen, forderten die beiden mit Sturmhauben maskierten Täter den Mann auf, Geld und andere Wertgegenstände auszuhändigen. Der Vilbeler öffnete seinen Rucksack und zeigte den Unbekannten, dass er keine Wertsachen bei sich trug. Daraufhin flüchteten die zwei Männer ohne Beute in Richtung Südbahnhof. Erste Ermittlungen ergaben, dass die beiden Täter zuvor mit der S6 aus Richtung Frankfurt nach Bad Vilbel kamen und am Südbahnhof ausgestiegen waren. Für die Ermittler der Friedberger Kripo sind folgende Fragen relevant: Wer hat die Tat beobachtet? Wem sind am Mittwochabend zwei dunkel gekleidete Männer zwischen Südbahnhof und Kläranlage oder bereits in der S6 aufgefallen? Wer kann Hinweise zu den Personen geben? Zeugen können sich unter der Rufnummer 06031 6010 an die Kriminalpolizei wenden.

Butzbach: In Restaurant eingestiegen

In der Zeit zwischen Mittwoch (14.01.2026), 20:30 Uhr und Donnerstag (15.01.2026), 08:30 Uhr beschädigten Unbekannte ein Fenster eines Schnellrestaurants in der Griedeler Straße und stiegen so ein. Sie durchsuchten mehrere Schubladen, blieben jedoch ohne Beute. Hinweise nimmt die Polizeistation Butzbach unter Tel.: 06033 70430 entgegen.

Nidda: Einbruch durch Terrassentür

Einbrecher drangen am Mittwoch (14.01.2026) zwischen 16:30 Uhr und 20:15 Uhr durch die Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Wiesenstraße in Ober-Widdersheim ein. Die Täter durchsuchten mehrere Räume. Sie entwendeten Bargeld und einen Winkelschleifer. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, denen am Mittwoch verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, um Mitteilung unter Tel.: 06031 6010.

Wölfersheim: Verkaufsautomat am Bahnhof aufgebrochen

Zwischen 09:40 Uhr und 10:10 Uhr brach ein Unbekannter am Donnerstag (15.01.2026) am Bahnhof in Wölfersheim einen Verkaufsautomaten auf. Der Dieb öffnete die Geldkassetten und erbeutete Bargeld in bislang nicht bekannter Höhe. Die Polizei in Friedberg bittet Zeugen, denen im genannten Tatzeitraum am Bahnhof Personen aufgefallen sind, sich telefonisch unter 06031 6010 zu melden.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

