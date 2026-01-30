Polizei Duisburg

POL-DU: Hochemmerich: Unfallflucht auf dem Schulweg - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag (29. Januar) erschien eine 14-jährige Schülerin mit ihrer Mutter auf der Polizeiwache in Rheinhausen und erstattete Anzeige wegen eines Vorfalls, der sich am Morgen des gleichen Tages ereignet hatte. Sie berichtete den Beamten, dass sie gegen 7:30 Uhr auf ihrem E-Scooter auf dem Schulweg in Höhe der Duisburger Straße / Tillmannstraße unterwegs war, als sie von einem Pkw einer bislang unbekannten Fahrerin angefahren wurde. Durch die Kollision sei die Jugendliche gestürzt und klagte später über Schmerzen. Ihr Smartphone sei bei dem Vorfall beschädigt worden, und auch ihr E-Scooter wies Kratzer auf.

Nach dem Unfall sei die unbekannte Fahrerin aus ihrem schwarzen Auto - vermutlich ein BMW - ausgestiegen und habe sich kurz nach dem Befinden der 14-Jährigen erkundigt. Anschließend habe sie ihre Fahrt fortgesetzt, ohne ihre Personalien zu hinterlassen oder die Polizei zu verständigen. Die Jugendliche fuhr daraufhin weiter zur Schule und informierte ihre Mutter. Die Autofahrerin konnte von der Schülerin wie folgt beschrieben werden: etwa 30 bis 40 Jahre alt, 1,65 bis 1,70 Meter groß, dunkle, schulterlange Haare, dunkle Kleidung.

Das Verkehrskommissariat 21 bittet um Hinweise von Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zur Unfallfahrerin und ihrem Fahrzeug machen können (Rufnummer: 0203 2800).

