Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Girls Day 2026 - be a rookie - Die Polizeiinspektion Haßloch macht mit!

Haßloch (ots)

Am 23. April 2026 ist es wieder soweit: Es ist Girls'Day!

An diesem Tag laden Unternehmen und Organisationen in ganz Deutschland Schülerinnen ein, um verschiedene Berufe zu erkunden.

Auch die Polizeiinspektion Haßloch beteiligt sich am Girls'Day und öffnet ihre Türen, um junge Mädchen und Frauen für den Beruf als Polizistin zu begeistern.

Interesse geweckt? - Komm' vorbei und erhalte einen Einblick in den spannenden und vielfältigen Polizeiberuf!

Euch erwarten die Diensthundestaffel, praktische Spurensicherungen am Tatort, erkennungsdienstliche Behandlungen, Kontrollstellen, ein CrimeGame und vieles mehr!

Die Zahl der Teilnehmerinnen ist begrenzt, sichert euch deshalb am besten jetzt schon euren Platz! Anmelden könnt ihr euch online unter: https://www.girls-day.de/Radar.

Hast du vorab noch Fragen zum Polizeiberuf oder du kannst zu dem Termin nicht kommen? Gerne beantworten dir unsere Einstellungsberater deine Fragen auch telefonisch unter 06324 9332605 oder per E-Mail an pihassloch.einstellungen@polizei.rlp.de.

Informationen zum Polizeiberuf, zu den Karrieremöglichkeiten bei der Polizei und zu dem Bewerbungsverfahren erhaltet ihr hier: https://www.polizei.rlp.de/de/karriere/

